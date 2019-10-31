شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حفلات على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور ..تعرف على نجومها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام 4 حفلات على التوازي بمسارح الأوبرا فى القاهرة والإسكندرية ودمنهور ضمن فعاليات الدورة الـ 28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية وذلك السبت 2 نوفمبر وتبدأ جميعها فى الثامنة مساء .

مدحت صالح

يتغنى النجم مدحت صالح علي المسرح الكبير بصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو احمد عامر بنخبة من أعمال الطرب الشهيرة التي اعتاد تقديمها لجماهيره الى جانب مختارات من أعماله الخاصة الشهيرة يسبقه فقرة للفرقة السلطانية العمانية للموسيقى والفنون الشعبية ويليها فاصل غنائى للمطربين رحاب مطاوع واللبناني سعد رمضان .

سعد رمضان

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية تقدم الفنانة نادية مصطفي فاصلا بمصاحبة فرقة الموسيقي العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي يسبقه فاصل لكل من نهي حافظ، رضوي سعيد، احمد ابراهيم، احمد محسن ومحمد شوقي .

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وتمتد فعاليات اليوم إلى أوبرا الإسكندرية حيث يقام حفل فى فاصلين الأول يحييه كل من عازف القانون العراقي فرات قدوري والمطربان مي حسن ووليد حيدر.

أما الثانى يتغنى خلاله مراون خوري بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو مصطفي حلمي بعدد من اعماله الخاصة التى نجح من خلالها فى تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة الى جانب مجموعة من أغاني الطرب التى اشتهر بتقديمها .

فؤاد زبادى

وعلي مسرح أوبرا دمنهور يقدم الفنان المغربي فؤاد زبادي بمصاحبة مجموعة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي فاصلا غنائيا يسبقه فاصل لكل من غادة ادم وعازف الكمان اللبنانى جهاد عقل .

كما تبدأ فى العاشرة صباحاً على المسرح الصغير أولى جلسات المؤتمر العلمى المصاحب للمهرجان وتفتتح بكلمة لكل من الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر والدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية بعدها يتم مناقشة محور التراث الموسيقي العربي والمجتمع ويشارك فيها الدكتورة سلوي الشوان ( مصر / البرتغال ) مقرراً ، مني زريق الصايغ ( لبنان ) ، روزي بيهم ( لبنان \ فرنسا) وتستأنف الجلسة فى الثانية عشرة والنصف ظهراً لمناقشة محور الموسيقى والطفل العربى بين الماضى والحاضر ويشارك فيها كل من الدكتور كفاح فاخوري ( لبنان ) مقرراً ، الدكتور عصام الجودر ( البحرين ) ، الدكتورة مسعودة القرش ( ليبيا ) ، الدكتور ناصر هاشم بدن ( العراق ) , الاستاذة هبة الترجمان ( سوريا ) والدكتور نجيب شيشون ( الجزائر ) .