طارق الإبياري لمصراوي: حققت حلم حياتي مع الزعيم عادل إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان طارق الإبياري، إنه سعيد بالوقوف للمرة الثانية أمام الزعيم عادل إمام، من خلال أحدث أعماله الفنية مسلسل "فالنتينو".

وأكد "الإبياري" في تصريح خاص لمصراوي، أن حلم حياته منذ البداية كان الوقوف أمام النجم الكبير عادل إمام، وتحقق للمرة الأولى في مسلسل (صاحب السعادة)، ولكن هذه المرة يجسد شخصية ابن من أبناء عادل إمام".

وتابع: "متحمس جدا لعرض المسلسل، وتوقفه أكثر من مرة لم يؤثر على كواليس العمل، خاصة وهو مليء بأسماء نجوم كبار، ونستكمل التصوير خلال الفترة الحالية، والجمهور سيشاهد عملا مختلفا في رمضان".

Advertisements

وأضاف: "كواليس الشغل مع الزعيم ممتعة، ودايما بيوجه النصيحة، ومحظوظ كمان لأن والدتي في المسلسل هي الفنانة دلال عبدالعزيز، والمخرج أستاذ رامي إمام اللي بعشق العمل معاه، وخصوصا إن المرة الأولى كانت في مسلسل عايزة أتجوز، اللي نجح نجاح كبير، وكمان ربنا كرمني إني أشتغل مع مؤلف بحجم أيمن بهجت قمر".

وعن أعماله القادمة، قال: "أستكمل تصوير فالنتينو، كما أستعد للمشاركة في بطولة فيلم، سيشارك في عدد من المهرجانات السينمائية".

مسلسل "فالنتينو" بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، هادي الجيار، طارق الإبياري، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي عادل إمام.