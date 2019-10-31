بالصور.. خالد جلال يكرم نجوم "الممر" وأبطال حرب أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نظم قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، احتفالية كبيرة لتكريم عدد من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وأبطال فيلم "الممر".

ونشر المخرج الكبير، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، مجموعة صور من الاحتفالية، وعلق: "بحمد الله تم بالأمس بنجاح حفل انتصارات أكتوبر الذي ينظمه قطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة وتشريف معالي وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبدالدايم".

وتابع: "تم تكريم أبطال أكتوبر العظام ممن حاربوا في حرب أكتوبر المجيدة، كما تم تكريم أبطال فيلم (الممر) النجم أحمد عز، والنجوم محمد فراج، أحمد فلوكس، محمد جمعة، محمود حافظ، والنجم القدير يوسف شعبان".

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وأضاف: "كما تم تكريم أعضاء لجنة تحكيم مسابقة ( أنا المصري ) للأغنية الوطنية، وهم النجوم، البديع مدحت صالح، والعبقري عمرو مصطفى، والشاعر تامر حسين، والساحرة مي فاروق، والمايسترو دكتور راجح داوود".

واستكمل: "كذلك تسليم جوائز الخمس مراكز الأولي لمسابقة هذا العام، وفي نهاية الحفل تم تقديم العشر اأعمال التي فازت في الدورتين الأولى والثانية مع أوركسترا سينكوب بقيادة المايسترو جورج قلتة، وقدمت الحفل الاعلامية البديعة لما جبريل".

ووجه المخرج الكبير الشكر للجميع قائلا: "شكرا لكل فريق العمل الذين ساعدوني في قطاع الانتاج الثقافي لما بذلوا من جهد في خروج هذا الحفل البديع إلى النور، كل الشكر لقيادات وزارة الثقافة الراقي دكتور هشام عزمي، والأعزاء الأستاذ ياسر صادق، والأستاذ عادل عبده والأستاذ محمد دسوقي، وللسادة الصحفيين والإعلاميين من الأصدقاء الذين شرفوني بالحضور، لا قوة إلا بالله".