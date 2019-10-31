نجل طلعت زكريا يكشف لـ"الخليج 365" سبب تكتم العائلة على خبر نقله المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

قال عمر نجل الفنان الراحل طلعت زكريا، إن والده دخل المستشفى قبل وفاته بأسبوع، بسبب السجائر، إذ إنه كان يدخن بشراهة.

وأضاف: "وضع الرئة كان صعبًا للغاية، وكادت تكون رئة شخص ميت وهو على قيد الحياة، كل ذلك وهو لديه قصة مع المرض الذي هاجمه في 2010، عقب فيلمه "طباخ الرئيس".

وتابع "عمر"، في تصريحات خاصة لمصراوي: "العائلة تكتمت على خبر دخوله المستشفى لاعتقادهم أنه سيخرج سريعًا، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لأزمة صحية".

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وأوضح: "كان لديه 3 أعمال فنية قبل دخوله المستشفى وهي فيلم "الخوذة، حريم كريم 2، ماما حلوة".

واختتم حديثه قائلًا: "حرصه على الاستمرار في الفن كان سببًا قويًا في تكتمنا على خبر دخوله المستشفى، عشان الشغل ميقفش، الله يرحمه كان بيحب الفن وعايز يعمل حاجات حلوة".

يذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 59 عامًا، ودفن في الإسكندرية، مسقط رأسه.