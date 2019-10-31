بالصور| رانيا يوسف وصلاح عبدالله يواصلان تصوير "صندوق الدنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تواصل الفنانة رانيا يوسف والفنان صلاح عبدالله، تصوير مشاهدهما في فيلم "صندوق الدنيا"، إنتاج عمرو القاضي وتأليف وإخراج عماد البهات.
يشارك في بطولة الفيلم الذي انطلق تصويره يوم الثلاثاء الماضي، الفنان خالد الصاوي والفنان باسم سمرة، على أن يبدآن تصوير مشاهدهما خلال الأيام المُقبلة.
وأكد عمرو القاضي، في بيان صحفي أن فيلم "صندوق الدنيا" هو أولى تجاربه الإنتاجية وأنه لديه أمل كبير في هذا العمل، ويتمنى مشاركته في المهرجانات الدولية الضخمة بعد انتهاء التصوير.
وتابع عمرو أن شركته "KEMET film production" لديها عدد كبير من الأعمال السينمائية وخطط لعدد كبير من الأفلام ولكنه يتمنى أولا نجاح "صندوق الدنيا" قبل الإعلان عن بقية مشاريع الشركة.
يضم الفيلم عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف، منهم عارفة عبدالرسول وسامي مغاوري والفيلم تأليف وإخراج عماد البهات وإنتاج شركة "KEMET Film Production" .
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