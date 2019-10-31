تراند اليوم : "شهيد شهامة" جديد في مصر.. طالب يلقى مصرعه لرفضه التحرش بفتاة...

لم تهدأ بعد الضجة التي أثارها مقتل طالب مصري بمحافظة المنوفية (دلتا مصر) على يد مراهق رفض التوقف عن معاكسة فتاة، فيما بات يعرف بــ"شهيد الشهامة"، حتى تكررت الواقعة في محافظة المنيا (جنوبي مصر).

وشهدت قرية "بني خالد" التابعة لمركز "ملوى" بمحافظة المنيا مقتل شاب بسبب اعتراضه على تحرش بعض الشباب بفتاة من البلدة، ليتم تم تسديد طعنات قاتلة أردته صريعًا في الحال.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحف محلية، فإن مشاجرة اندلعت بين "أيمن. أ . س" وعلي محمود" طالب جامعي بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية جامعة المنيا.

وعلى إثر ذلك، طعن الثاني الأول مستخدمًا سلاحـًا أبيض "مطواة" لاعتراضه على معاكسة المتهم لإحدى الفتيات من أبناء القرية، وفارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وألقت الشرطة القبض على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

