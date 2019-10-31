تعرف علي موعد حفل نوال الزغبي بموسم الرياض

تلتقي المطربة نوال الزغبي بالجمهور السعودي، من خلال حفل غنائي ضخم تحييه ضمن فعاليات موسم حفلات الرياض 2019، وذلك يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر المُقبل.
كدابين، وغيرها".
ومن المقرر أن تقدم نوال خلال الحفل باقة من أروع أغانيها التي يعشقها الجمهور وتشعلهم حماسًا، منها "كده باي، الليالي، يا منيتي، عنيك
يذكر أن أخر أعمال نوال الزغبي فيديو كليب "كده باي"، الذي ضم ثلاث أغنيات مختلفة من أحدث ألبوماتها، وهي "كده باي، جوه قلبه، وصبح صبح"، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.
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