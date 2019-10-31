فلوكس يتعرض لموجة سخرية على السوشيال بسبب الممر

تصدر الفنان أحمد فلوكس محرك البحث جوجل عقب نشره صورًا عدة أثناء تكريم الدكتورة إيناس عبدالدايم له ضمن أبطال فيلم الممر خلال احتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافي بساحة الهناجر في دار الأوبرا المصرية.

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة له أثناء تكريمه عن دوره بفيلم الممر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، موجهًا الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والمخرج خالد جلال، وكتب:"شكرًا لمعالي الوزيرة إيناس عبدالدايم، وشكرًا للأستاذ الكبير خالد جلال على هذا التكريم".

وواجه أحمد فلوكس موجة من السخرية بالسوشيال ميديا بسبب كثرة التكريمات التي حصل عليها، كما قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور عدة تم التقاطها له أثناء التكريمات التي حصل عليها أبطال العمل معتبرينه أنه مازال متقمصًا دور الضابط، بجانب زيارته لإحدى المدارس للحديث عن

الفيلم، مما جعل النشطاء يتناولون الجولة بطريقة كوميدية وساخرة.

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نشر أحدهم صورة لفلوكس أثناء حفلة تكريم وكتب عليها: "عن نظرة أحمد فلوكس وعن دوره فى فيلم الممر.. يا ابنى فوق دا فيلم دانته مولود بعد الحرب بـ8 سنين ولو عايش دور الشهيد وحابب تتكرم ف نادية الجندي المفروض تبقى وزيرة دفاع".

وعلق آخر:" أحمد فلوكس بعد فيلم الممر بقي يروح يزور المدارس وفكر نفسه أنه بطل حرب حقيقي دا واخد الموضوع بجد"، "أحمد فلوكس صاحبه اتصل بيه بيقولوا أنت فين قاله أنا هعبر الطريق وجايلك".

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أعرب آخر عن استغرابه من كثرة التكريمات والندوات الخاصة بفيلم الممر وما حصل عليه من مساحة كبيرة في الإعلام وقال: "السوشيال ميديا حاليًا بتسف على أحمد فلوكس علشان استشهد في فيلم الممر.. طلعوف اكتر من تكريم على بعض القنوات والمجالات ومع الريس.. تحسوه ولا سعد الدين الشاذلي، يخربيتك دا فيلم".

بينما عبّر البعض عن غضبهم من هذه السخرية ووصفوها:"مش فاهمة ليه فجأة أحمد فلوكس بقى ترند تريقة؟ بيحضر احتفالات بالفيلم أو بيزور مدارس أو أي تصرف يخدم دعاية شغله اللي تعب فيه شيء مش من حقكم تتريقوا عليه، حقكم الفيلم يعجبكم أو لأ وبس إنما اللي بيحصل دا سخافة!".

قال آخر:"عجيب أمر الناس اللي بتهاجم أحمد فلوكس، شخص وبيقدم أعمال فنية تختلف أو تتفق لكن الرجل لا يستحق هذا الكم من السف".

فيما دافعت عنه نشوى مصطفى معتبرة ما يواجه حملة تنمر ضده، وكتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أحمد فلوكس من أجدع وأرقى زمايلنا، والتنمر اللي بيحصل عليه معروف سببه، أنا بدعم زميلى الفنان المحترم".