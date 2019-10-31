بيت الأشباح و المتفائل.. أبرز عروض البيت الفني للمسرح

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عروضه المتنوعة علي مسارح الدولة المختلفة لأيام الخميس والجمعة والسبت، منها "المتفائل" على المسرح القومي بالعتبة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتتراوح أسعار التذاكر بين أربع فئات مختلفة، وهي " ٣٠، ٥٠، ٧٠، ١٠٠" جنيهًا.



عرض " المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام أمام.

يُعرض "بيت الأشباح"، على خشبة مسرح العائم الصغير بالمنيل، في تمام الساعة السابعة

مساءً، تأليف وإخراج محمود جمال حديني، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة، وبطولة 30 شابًا من خريجي الدفعة الأولى لورشة مسرح الشباب "ابدأ حلمك"، ديكور هبة الكومي، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف، وتباع التذاكر بقينة 20 جنيهًا.

ويعرض على مسرح الطليعة بالعتبة، عرض "يوم أن قتلوا الغناء"، في تمام الساعة السادسة مساءً، بطولة ياسر صادق، شادي سرور، طه خليفة، محمد ناصر، ألحان المهدي، هايدي رفعت، حمادة شوشة، آداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي، موسيقى أحمد نبيل، ديكور محمد سعد، ملابس مروة منير، تعبير حركي عمرو باتريك، إخراج تامر كرم، وتباع التذاكر بقيمة 30 جنيهًا.

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بينما يُعرض "إشاعات إشاعات"، على مركز سعد زغلول الثقافي بالمنيرة، في تمام الساعة السابعة

مساءً، والعرض هو أول إنتاج لشعبة مسرح التجوال والمواجهة بفرقة المسرح الحديث منذ إنشائها، وهي الشعبة المسئولة عن تنظيم تجوال عروض البيت الفني للمسرح بمختلف المحافظات، وذلك ضمن مبادرة "مسرح المواجهة والتجوال" التي أطلقتها الفنان الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.



العرض تأليف متولي حامد، بطولة سكر الشريف، عاطف عبدالوهاب، محمد يوسف منصور، كريم الباسطي، مدرونا سليم، أيمن عبدالرحيم، هنادي محمد، محمود أبو السعود، ندى عفيفي، محمد ميزو، خالد السعداوي، هبة الكومي، أشرف سيف، أميرة عبد الجواد، شريف فاروق، حكيم الصالح، دينا محمد، حسام بسيوني، الطفل ضي الله، أشعار صفاء البيلى، ملابس مروة ماهر ،ألحان وتوزيع محمود وحيد، جرافيك أحمد فؤاد صدقي، استعراضات فاروق جعفر، ألحان وتوزيع محمود وحيد، مكياج أماني حافظ، إضاءة مينا رضا، ديكور وإخراج محمود فؤاد صدقي.

بينما يُعرض في الإسكندرية، "يوم النصر" على مسرح بيرم التونسي، في تمام الساعة الثامنة مساءً، من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، وهي احتفالية تقدم خصيصًا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة هذا العام، الاحتفالية تأليف محمد مصطفى، وإخراج إسلام عبدالشفيع.