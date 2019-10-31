الأحد.. "نقاد السينما" تعرض فيلم Oasis ضمن برنامج نظرة على السينما الكورية الجديدة

تعرض جمعية نقاد السينما المصريين، فيلم Oasis للمخرج Lee Chang-dong إنتاج عام 2002 ، وهو رابع عروض برنامج "نظرة على السينما الكورية الجديدة"، وذلك يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر المقبل، في تمام السابعة مساءً، بمركز الثقافة السينمائية، ومن المقرر أن يعقُب عرض الفيلم مناقشةتُديرها الناقدة أمل مجدي.
يشار إلي أن الفيلم عُرض في العديد من المهرجانات السينمائية، منها مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي حيث فاز بجائزة لجنة تحكيم الاتحاد الدولي لنقاد السينما الفيبريسي عام 2002.
"نظرة على السينما الكورية الجديدة"، نلقي الضوء على سينما خمسة من أهم هؤلاء المخرجين الذين أثروا السينما الكورية والعالمية بأفلام ذات ثقل فني، توجت بجوائز عدة في أكبر المهرجانات العالمية مثل كان وفينيسيا وبرلين وتورنتو، حتى نالت سينما كوريا الجنوبية أول سعفة ذهبية في تاريخها هذا العام من خلال التحفة الفنية Parasite للمخرج بونج جون هو.
جدير بالذكر أن في برنامج
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