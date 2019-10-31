صور نادرة من كواليس فيلم الكرنك

شهدت السينما المصرية على مدار أكثر من قرن، العديد من النجاحات الباهرة، بالإضافة إلى تسجيلها أرقام فائقة الخيال.

ويعد فيلم "الكرنك" واحدا من أهم الأفلام على مدار التاريخ المصري، حتي يأتي الوقت الذي يحمل صور نادرة

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من كواليس تصوير أهم مشاهد فيلم "الكرنك".

يذكر أن فيلم "الكرنك" من تأليف نجيب محفوظ، وإخراج علي بدرخان، وبطولة كل من سعاد حسني، كمال الشناوي، نور الشريف،

محمد صبحي، فريد شوقي، تحيا كاريوكا، يونس شلبي، شويكار، عماد حمدي، صلاح ذو الفقار، حسن حسني، مصطفى متولي، عيد العزيز مخيون، محمد توفيق، أحمد بدير، أسامة عباس، فايز حلاوة، وحيد سيف، علي الشريف، محمد شوقي، أحمد نبيل، عظلي كاسب، أحمد عبد الوارث، علي الغندور، نعيمة الصغير.