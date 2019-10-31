وزير الثقافة تحتفى بشباب 3 دفعات من ابدأ حلمك

أكدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة ،أن اكتشاف المواهب الواعدة واستثمار قدراتها الفنية يعمل على الارتقاء بوعى المجتمع ويساهم فى تشكيل وجدان الامة باعتبار الابداع الوسيلة الامثل لتطوير وبناء الإنسان.



وأضافت أن الطاقة الإيجابية التى انعكست على مسرح الشباب أثناء تخريج طلاب الدفعة الثانية من طلاب ورشة ابدا حلمك المسرحية وتدشين تدريبات الدفعة الثالثة عبرت عن التفاؤل والاصرار على تحقيق الطموح والامنيات ونقلها الى الواقع الفعلى.

جاء ذلك فى الاحتفالية التى اقيمت على المسرح العائم بالمنيل بحضور الفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح والمخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب.

من جانبه قال الفنان اسماعيل مختار، إن بدء تدريبات الدفعة

الثالثة يعكس ثراء الوطن بالمواهب الشابة كما يؤكد استمرارية الرسالة الهادفة الى دعم مجال الفنون المسرحية بمفردات وعناصر جديدة .

وتوجه المخرج عادل حسان بالشكر لوزير الثقافة، على مساندة ورشة ابدأ حلمك منذ ميلادها باعتبارها أحد خطط الوزارة لاكتشاف وتبني النابغين.

كما قدم التحية لكل من ساهم فى تأهيل شباب الدفعتين الأولى والثانية، مشيراً الى الاستعانة بهم لتأدية أدوار في العروض القادمة للفرقة، وابدى سعادته بالتحاق العديد منهم للدراسة فى المعهد العالى للفنون المسرحية باكاديمية الفنون.

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وأضاف أنه جارى إعداد صيغة تفاهم مع نقابة المهن

التمثيلية لاعتماد الخريجين متمنياً التوفيق لطلاب الدفعة الثالثة .

وخلال الاحتفالية اهدى الخريجون وزير الثقافة ورئيس البيت الفنى للمسرح وثيقتى شكر وتقدير، كما كرمت وزير الثقافة فريق العمل الذي قام بتدريبهم وهم حازم الكفراوى، الدكتور محمد حسنى، ميسرة صلاح الدين، ضياء شفيق ، كمال عطية كما سلمت شهادات تميز ل 5 من العاملين الإداريين بمسرح الشباب لتفانيهم فى العمل وهم احمد عبد المقصود، ربيع جابر ، أمل كرم ، محمد سيد وفاطمة محمود .



وكانت الاحتفالية قد تضمنت فيلم تسجيلى تناول مراحل تدريب شباب الدفعة الثانية، كما شهدت وزير الثقافة عرض بيت الاشباح تأليف واخراج محمود جمال حدينى وبطولة خريجى الدفعة الاولى من ورشة ابدأ حلمك.

وتدور حول أحد الشباب الذى تضطره الظروف الى الإقامة بمنزل تسكنه اشباح أصحابه السابقون ومحاولاتهم المستمرة لاثارة فزعه ودفعه الى مغادرة المكان .