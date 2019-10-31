غدًا.. " قرار إزالة " على مسرح ساقية الصاوي

تستضيف ساقية الصاوي غدًا الفريق الغنائي "قرار إزالة" في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على مسرح الحكمة، تميز فريق "قرار إزالة" بتقديم أغانٍ غير مألوفة تجذب العديد من الشباب، إضافة لمزج موسيقى الروك مع الألحان الشرقية. بتقديم أغانٍ غير مألوفة تجذب العديد من الشباب، إضافة لمزج موسيقى الروك مع الألحان الشرقية. جدير بالذكر أن فريق قرار إزالة تأسس عام 2012، وبدأوا أولى خطواتهم الفنية بتقديم تراك "بتسألوا على أيه"، ومن ثم قدموا أغنية "أنا كافر"، و"أول إمبارح"، وأغنية "قرار إزالة".

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