كتب امير فتحي في الخميس 31 أكتوبر 2019 03:54 مساءً - كشفت الفنانة التونسية ” غادة الجريدي ” نجمة برنامج ” ستار أكاديمي ” في صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن مفاجأة صدمت بها متابعيها وجمهورها .
حيث ظهرت غادة الجريدي في الصورة وهي ترقد على سرير بداخل أحد المستشفيات .
وكتبت في تعليقها على الصورة كاشفة عن وضعها الصحي : ” الحمدالله الذي عافانا .. أنا عمري ما حسيت الاحساس اللي حسيت اليوم .. الموت حق علينا ” .
وتابعت غادة قائلة : ” لطفك يا ربي ورضاك .. كل ما تعطيني راضية بيه الحمد لله دايما وأبدا .. ادعوا لي دعوة خير بالشفا العاجل ” .
يذكر أن غادة الجريدي اشتهرت من خلال برنامج ستار أكاديمي في موسمه لعام 2014 وتمكنت الوصول إلى النهائيات إلى جانب المشتركة اللبنانية ” ليا مخول ” والمشترك المصري ” محمد شاهين ” الذي فاز باللقب حينها .
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كانت هذه تفاصيل خبر نجمة ” ستار أكاديمي ” تصدم متابعيها بوجودها في المستشفى وتكتب : ” الموت حق علينا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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