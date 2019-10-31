قُبلة تضع النجمة التركية مريم أوزيرلي في مرمى النيران.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تتواجد الفنانة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بـ«السلطانة هيام» في دبي حالياً لانهاء عدد من الأنشطة الفنية.

نجمة «حريم السلطان» نشرت صوراً من سهرة جمعتها بمنسقة ملابس المشاهير التونسية إيمان الخميسي في دبي، معلقة عليها: «أنتي لست فقط شريكة عمل، وإنما صديقة رائعة»، إلا أن أبرز ما لفت أنتباه متابعيها كانت لقطة بدت فيها مريم وكأنها سُتقبل صديقتها بشكل حميمي.

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وفي الوقت الذي اعتبر البعض هذه الصورة مجرد مزحة من الفنانة مع متابعيها، انتقدها البعض الآخر ووصفها بالجريئة الغير مناسبة لنشرها على العلن، وفضلوا لو ظلت ذكرى بين الفنانة وصديقتها فقط.

من ناحية أخرى، تنتظر مريم أوزيرلي عرض فيلمها الجديد «kovan» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان التركي فياز دومان.

يُذكر أن مسلسل «قطاع الطرق لن يحكموا العالم» في موسمه الثاني كان آخر أعمال مريم أوزيرلي الدرامية، كما طُرح لها خلال الفترة الماضية، فيليمن هما «الطرف الآخر» أمام النجمين أوزجان دينيز واسلي أنفر، وفيلم «جنكيز رجائي» أمام الفنان كينان أميرزالي.