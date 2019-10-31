حسن الرداد يستمتع بوقته بزيارة لـ «ديزني لاند».. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
استمتع الفنان المصري حسن الرداد بجولة ترفيهية في مدينة «ديزني لاند»، أثناء زيارته لأمريكا.
حسن شارك متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع «انستجرام»، بصور له من هناك، وعكست الصور مدى استمتاعه بالزيارة، وكتب معلقًا: «أحبها».
الفنان المصري تلقى عدد كبير من تعليقات الجمهور التي تمنت له زيارة سعيدة من خلال حسابه الشخصي.
حسن يستعد حاليا لتصوير فيلم جديد بعنوان «حصار جهنم»، ومن المقرر أن يتم التصوير قبل نهاية العام.
وحتى الآن لم تستقر الشركة المنتجة على اختيار البطولة النسائية بعد استبعاد الفنانة إيمي سمير غانم، وتم الاتفاق مع كل من سيد رجب وهالة فاخر ومنذر ريحانة ومعتصم النهار وكريم سرور، ومن إخراج وتأليف محمد ميدة، على أن يظهر في الفيلم عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد أمين وأكرم حسني وأحمد فهمي.
يُذكر أن آخر أفلام حسن الرداد كان فيلم «عقدة الخواجة»، عام 2018، وشارك ببطولته هنا الزاهد وهشام ماجد وشيكو وإخراج بيتر ميمي.
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