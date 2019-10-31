ملكة جمال لبنان تعيش مأزق التتويج.. لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أن أعلنت قناة "lbci" موعد حفل تتويج "ملكة جمال لبنان للعام" 2019، تم تأجيل الموعد مرة أخرى إلى حين انتظار هدوء الشارع اللبناني؛ أي أن موعد الحفل في "عداد المجهول" ورهن استقرار الأوضاع في البلاد.

فقد كان من المقرر أن يقام الحفل يوم الأحد في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر على مسرح Biel – Beirut Parks في فرن الشباك الواقعة على السّاحل اللبناني، لكن تم التأجيل وسط انشغال القنوات اللبنانية بالتغطية المباشرة للاحتجاجات على مدار السّاعة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد الحفل لاحقًا، بناءً على التطورات في المشهد السّياسي اللبناني؛ إذ تقول المعلومات إنه تم تأجيل التحضيرات من ناحية الديكور والتدريبات وإيقاف كل الإعلانات الترويجية للحفل الذي ينتظر كثيرون عرضه.

هذا التحدي الجديد الذي واجهه القائمون على مسابقة "ملكة جمال لبنان" 2019 ليس الأول، وذلك لأنه شهد عدة تأجيلات منذ بداية الإعداد لها، لأن السّهرة التي تقام سنويًا في أواخر فصل الصّيف من كل عام، انتقلت إلى قناة lbci هذا العام بعدما حصلت عليها mtv العام الماضي.

ومن المطبّات التي عرقلت إقامتها هو تحديد المكان الذي سيقام به الحفل، بسبب أعمال الصّيانة في "كازينو لبنان" وهو المكان الدائم الذي تقام به السّهرة على اعتبار أنه صرح سياحي معروف في لبنان.

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ومن الملاحظ أن مسابقة "ملكة جمال لبنان" 2019، لم تعد تحظى بنسب مشاهدة عالية كما كان الوضع في السابق، وخصوصًا في هذا الوقت الحالي الذي تمر به لبنان بموجة احتجاجات جماهيرية.

ومن المقرر أن تقدم الحفل مقدمة البرامج اللبنانية إيميه صيّاح، على أن يحيي السّهرة النجم اللبناني وائل كفوري.

من جانبها، ستقوم مايا رعيدي "ملكة جمال لبنان 2018" بنقل التاج للملكة الجديدة من بين 18 فتاة يشاركن باللقب الجمالي، ولم تكشف المحطة عن المشتركات اللواتي تقدمن للمسابقة، أي على عكس ما قامت به mtv العام الماضي بعدما تكفلت بتنظيم ونقل الحدث وروّجت للمشاركات مسبقًا.

والحفل يقام بالتعاون مع وزارة السياحة اللبنانية، وشركة فانيلا برودكشن للمنتجة اللبنانية رولا سعد لتنظيم الحفل.