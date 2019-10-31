منع فوز العتيبي من التجّول في الرياض.. والسبب ملابسها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الناشطة السعودية فوز العتيبي، إنها مُنعت من التجول بأحد المنتجعات بالعاصمة الرياض لعدم ارتدائها عباءة، الأمر الذي أشعرها بالضيق.

وغردت العتيبي عبر صفحتها بـ"تويتر" قائلة: "قبل أسبوعين جيت من المطار بدون عباية ولا واحد من موظفي الدولة وقفني لكن لما وصلت منتجع #درة_الرياض وقفني احد موظفيكم وقالي ممنوع تتجولين بدون عباية ومنعني من التجول وجلست طول الليل محبوسة بالغرفة لحين سجلت خروج مبكر هل فعلًا العباية إجبارية عندكم؟".

كما نشرت فوز تدوينة أخرى، أنها سبق وتجولت في السعودية بدون عباءة، وأنها شاركت في موسم الرياض الترفيهي.

وأضافت فوز في التدوينة: "المشكلة أني أتجول بالسعودية بدون عباية وحاضرة #موسم_الرياض و #سباق_الألوان بدون عباية ولا احد من موظفي الدولة منعني وبحضور سيارات الشرطة".

وعُرفت فوز على السوشيال ميديا بصاحبة الشروط الستة للزواج، حيث أشعلت الجدل بين المغردين والمتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعدما كشفت عن شروطها لإتمام الزواج من حبيبها أحمد الموسى، الذي وافق عليها.

وقامت فوز بنشر صورة عقد قران عبر تويتر - بيّنت من خلاله شروطها لإتمام الزواج، أرفقتها بتعليق تؤكّد فيه أن الزواج جاء بعد قصة حب، ثم ظهرت في مقطع فيديو وهي تقود سيارتها ببهجة بعد مراسم زفافها

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وكانت الشروط أولها أن تحصل على خادمة، ومنزل مستقل في العاصمة السعودية الرياض، والشرط الثالث أن لا يؤذيها بالقول أو الفعل، وكذلك أن لا يتزوج عليها.

وينص الشرط الخامس في بطاقة الفحص الطبي الصادرة عن مستشفى محافظة شرورة العام بالمملكة السعودية أن يكون تعويض الطلاق في حال حدث من دون موافقة فوز مبلغ 500 ألف ريال سعودي، أمّا الشرط السادس والأخير فقد تمثل بأن لا يمنعها من حقوقها النظامية التي ينص عليها القانون.

وأثارت تلك الشروط حالةً من الغضب بين المغردين السعوديين، وتباينت الآراء بين مؤيد ومعارض، فاعتبر مغرّدون معارضون وهم كُثر تلك الشروط مادية لا تربط بين محبين، وتنم عن نظرة الفتاة السطحية، وغيرها من التغريدات المنتقدة لتصرفها.

وكانت من بين المنتقدات الفنانة والإعلامية نصرة الحربي حيث كتبت:" هذه الشروط كلها وهو مفسدك بالدلال والحب أجل لو كان زواج غصب وش بتكتبين عليه شروط"، لكن الناشطة النسوية لم تقف مكتوفة الأيدي.