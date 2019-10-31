ريهام سعيد تحتفل ببراءتها من قضية "السمنة"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: عبّرت الإعلامية ريهام سعيد عن سعادتها بحكم البراءة الذي أصدرته محكمة جنح قسم الجيزة، في 28 أكتوبر الجاري، ‏من التهم المنسوبة إليها ‏في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "السمنة".‏ حيث نشرت عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" صورة لاحتفالها مع أصدقائها بحكم البراءة، وحملت لافتة صغيرة كُتِبَ عليها "مبروك" باللغة الإنجليزية(Congrats). وهي الكلمة التي طُبِعَت أيضاً على كعكة الإحتفال. فيما اكتفت بتعليقها على الصورة بجملة: "الله يبارك فيكم وربنا يخليكم ليا".‏

يُذكر أن ""الخليج 365"" سبق وتابعت القضية بعيد الحلقة التي أثارت ردود فعل غاضبة تجاه تصريحاتها التي يبدو أنها فُهِمَت على غير قصدها كما تشرح دائماً في تبريراتها. علماً أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كان قد أصدر قراراً بمنع ظهورها لمدة عام، على كل ‏وسائل ‏الإعلام، بناء على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس التي تولت التحقيق معها بعد اتهامها بإهانة ‏مرضى ‏السمنة خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على قناة "الحياة"،‎ التي قررت بدورها وقف عرض البرنامج بعدما طلبت نقابة الإعلامين بتوفيق أوضاع "سعيد" ‏مع ‏النقابة، مشيراً لـ"تجاوزات مهنية وأخلاقية ببرنامجها" خاصةً بعدما وصفت مرضى السمنة ‏بـ"الأموات"‎.‎

