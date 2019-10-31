شكرا لقرائتكم خبر عن اعرض فيلم "ايخ" بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في السادسة مساء اليوم بمسرح الأنبا رويس، الملحق بـ كاتدرائية الأقباط الارثوذكس الكبرى بالعباسية، بعرض فيلم "ايخ؟"، والذي يعد أول أعمالها الناطقة باللغة العبرية، بحضور عدد من نجوم الفن والمجتمع منهم وزير الإعلام السابق درية شرف الدين، الفنانة إلهام شاهين، نهال عنبر، عبير منير، الفنان هاني رمزي، حمزة العيلي، والإعلامية فريدة الزمر، الإعلامية هند رشاد، الإعلامي عاطف كامل، الإعلامية مريم أمين، المستشار أمير رمزي، السفيرة كورين شنودة، وعدد من رجال الكنيسة وقادة الرأي العام والإعلام في مصر.

يتناول الفيلم حقبة زمنية مهمة في تاريخ بنى إسرائيل القديم، وتحديدا وقت النبي أرميا، وشارك في فيلم "ايخ" وهي كلمة عبرية تعني "كيف"، عدد كبير من المتخصصين في مختلف فنون صناعة السينما، سيناريو وحوار جورج عزت، وإخراج فادي عاطف، وإنتاج كنيسة القديسة دميانة بالهرم.

Advertisements

وقال مخرج العمل فادي عاطف، إن السبب وراء تسمية الفيلم باللغة العبرية يرجع إلى أنها لغة تسويقية للفيلم حتى يثير جدل بين البعض، مشيرا إلى أن كلمة "كيف" وكأنها لسان حال النبي أرميا كيف ترتكبون كل هذه المعاصي، موضحا أنه كان الهدف من الفكرة في الأساس تقديمها كمسرحية وليس فيلمًا، ولكن بعد دراستنا للشخصية وما يحيطها من ظروف ودراسة أعماق الأمور يُظهر هذا العمل بشكل متميز وضخم قررنا تحويله إلى فيلم.