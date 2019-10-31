شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة مصرية تونسية بمنزل السفير المصرى بتونس على هامش أيام قرطاج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا السفير المصرى بدولة تونس نبيل حبشى وحرمه الوفد المصرى المشارك بمهرجان أيام قرطاج السينمائية بحضور النجمة هند صبرى والفنان سيد رجب والناقد طارق الشناوى الفنانة فاطمة الناصر فى ليلة ثقافية فنية مصرية تونسية. حضر السهرة الوفد السينمائى المصرى المكون من صناع فيلم "حبيب" وهما الفنان والنجم سيد رجب والمخرج شادى فؤاد، وصناع فيلم "لما بنتولد" المخرج تامر عزت والمنتج معتز عبد الوهاب والمنتج الفنى محمد جمال والفنانة بسنت شوقى، وصناع فيلم "بعلم الوصول" المخرج هشام صقر والفنانين محمد سرحان وبسنت شوقى ومحمد منصور ومدير الانتاج محمود جمال. Advertisements كما حضر وفد إعلامى وسينمائى مكون من النقاد طارق الشناوى وأسامة عبد الفتاح ومحمود موسى ومصطفى الكيلانى والمنتجة دينا إمام بالإضافة للسيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والمخرجة عزة الحسينى والفنانة ياسمين الهوارى والإعلامية عبلة الأسود والدكتورة إنصاف اوهيبة والمخرجة دعاء أحمد والمخرج محمد سعدون مدير مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير والمخرج والسيناريست بيشوى يوسف والناقدة ميرفت عمر. وقال السفير المصرى بتونس نبيل حبشى كلمة قائلا فيها : أهلا بكم جميعا فى تونس فى هذا اليوم المبجل فأنت من تمنحونا القوة فى التعامل مع المجتمع التونسى وتشرفونا بما تقدمونه من إبداع فأنتم القوة الناعمة والحقيقية، ونفخر بكم جميعا ودائما مرحب بكم فى تونس وفى السفارة المصرية وأتمنى دائما دوام التواصل بيننا.

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