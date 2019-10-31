شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد الحلو يكشف أسباب تراجعه عن اعتزال الغناء لـ"شريط كوكتيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف برنامج "شريط كوكتيل"، الذى يقدمه الفنان هشام عباس عبر قناة الحياة، ، اليوم الخميس، فى تمام العاشرة والنصف مساءً، الفنان الكبير محمد الحلو في حديث مطول عن مشواره الفنى.

ومن المقرر أن يشدو الفنان الكبير محمد الحلو، مع مقدم البرنامج النجم هشام عباس، جنبًا إلى جنب مع بعض الأغانى الأخرى، حيث يتم عمل "كوكتيل" من الأغانى للبرنامج، ويكشف النجم كواليس قرار اعتزاله وعودته إلى الغناء مرة أخرى.

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كان الفنان الكبير محمد الحلو أعلن اعتزاله الغناء قبل سنوات، لكنه تراجع عن القرار ليعود للغناء في دار الأوبرا فقط.

برنامج "شريط كوكتيل" يذاع يوم الخميس من كل أسبوع عبر شاشة قناة الحياة، ويعتمد على استضافة الفنانين والمطربين، للحديث عن الفن ومشوار كل منهم، كما يؤدى الضيف مع هشام عباس العديد من الأغنيات لإنشاء "شريط كوكتيل" من الأغانى بالاستوديو.