شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر 10 عفاريت بالسينما المصرية من عفركوش بن برتكوش لـ نائل الفيل الأزرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم مع احتفالات الكثيرين حول العالم بعيد الهالويين أو كما يطلق عليه البعض عيد الهلع والرعب، مما دفعنا إلى تسليط الضوء على أشهر عفاريت السينما المصرية.

"سفير جهنم"

البداية كانت قبل 70 عاما وتحديداً مع فيلم "سفير جهنم" الذى شارك فى بطولته الفنان يوسف وهبى، ولعب فيه شخصية شيطان مهمته تتلخص فى جذب البشر نحو الهلاك، كما ظهر خلال أحداث الفيلم يرتدى عباءة وقرونا وأنيابا تتناسب مع شكل الشيطان.



سفير جهنم

"عفريتة إسماعيل ياسين"

لم يستمر ظهور العفاريت بنفس الشكل الذى أطل به يوسف وهبي، حيث جاء فيلم "عفريتة إسماعيل ياسين"، الذى أنتج عام 1954، الذي لعبت فيه دور العفريت أنثي للمرة الأولي من خلال الفنانة "كيتي".

"الفانوس السحرى"

6 سنوات كانت كفيلة برجوع اسماعيل ياسين إلى عالم العفاريت، ولكن تلك المرة مع فيلم "الفانوس السحرى"، الذى أنتج عام 1960، وجسد فيه الفنان محمود فرج دور العفريت "عفركوش بن برتكوش"، الذى يخرج من فانوس قديم.

"المرأة التي غلبت الشيطان"

فيلم "المرأة التي غلبت الشيطان" أنتج عام 1973، وتناول صراع الشيطان والإنسان حيث تدور قصته حول الشيطان الذي لعب دوره الفنان عادل أدهم، والذي قرر أن يعقد صفقة مع امرأة، يمنحها الجمال، وفي المقابل تكون روحها ملكه قبل أن تتوب في النهاية وتتغلب عليه بعدما انصاعت لأوامره في البداية.

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"ممنوع فى ليلة الدخلة"

عامان فقط كانا كفيلان بفيلم آخر عن العفاريت من خلال "ممنوع فى ليلة الدخلة" الذى عرض عام 1975، والتي لعبت فيه دور العفريت الفنانة نبيلة السيد حيث حاولت بكل الطرق منع زواج ابنتها سهير رمزي من عادل إمام حتي بعد وفاتها.



ممنوع فى ليلة الدخلة

"الإنس والجن"

بعد ذلك أتي الفيلم الذي أنتج في الثمانينات، ويعتبر من أشهر أفلام الرعب حيث لعب فيه الزعيم عادل إمام واحد من أشهر أدوار العفاريت في تاريخ السينما المصرية، وتدور أحداثه حول "جن" يحب "إنسية" قامت بدورها الفنانة يسرا.



الإنس والجن

التعويذة

بعد ذلك وخلال فترة الثمانينات أيضاً، .. وتحديداً عام 1987 لعبت يسرا واحد من أشهر أدوارها خلال فيلم التعويذة مع الفنان محمود ياسين حيث قدما فيلم رعب آخر ولكن تلك المرة كان العفريت فيه هو الفنان فؤاد خليل.



التعويذة

"طير إنت"

من أشهر أدوار العفاريت ما قدمه ماجد الكدواني، ولكن بشكل مختلف كوميدي حيث ظهر مهمته تحقيق أمنيات بهيج "أحمد مكي"، والذي يريد أن يجعل دنيا سمير غانم تقع في حبه، وتتوالى أحداث الفيلم في إطار كوميدي.



طير انت

"فيلم الفيل الأزرق"

الفيلم الذي حقق إيرادات قياسية فى الجزء الثاني منه حقق أيضاً نجاحاً كبيراً خلال جزأه الأول حيث عاني فيه كريم عبد العزيز من العفريت الذي يعاني منه خالد الصاوي خلال أحداث الفيلم، وهو الأمر الذي يتكرر مع الجزء الثاني ولكن تلك المرة مع هند صبري.



