تراند اليوم : عودة أغنية «سلام» لسعد لمجرد علي اليوتيوب – إتفرج

أعلن سعد لمجرد إعادة أغنية “سلام”، لموقع “يوتيوب” بعد أن تم حذفها بعد أسبوع من طرحها.

وكتب لمجرد تغريدة، عبر حسابه الرسمى بموقع “تويتر”:”سلام.. دلوقتى على يوتيوب”، وحققت الأغنية حوالى أكثر من 14 مليون مشاهدة منذ طرحها.

وكان قد تم حذف الأغنية من “يوتيوب” بعد أيام من طرحها، بسبب شكوى من الأمازيغى هشام تلمودى الذى اتهم سعد لمجرد بإدراج مقطع موسيقى من أغنيته “أكوال سوس” فى أغنية لمجرد “سلام” دون استشارته وأخذ موافقته.

الكليب كان قد صوره لمجرد خلال تواجده مؤخرا فى المغرب، وذلك تحت إدارة المخرج عبدالرفيع العبديوى.