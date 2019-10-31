تراند اليوم : العود مظبوط و الجسم مفرود .. صافيناز تكشف صدرها للجمهور +18 – صور

حررت مأمورية الضبط القضائي بالرقابة على المصنفات الفنية قضية جديدة للراقصة صافيناز بتهمة الرقص بدون ترخيص وارتداء بدلة رقص غير قانونية.

البداية كانت بمعلومات وردت سيف العجيزي مدير عام الرقابة على المصنفات بقيام “قاعة حفلات ومطعم سلطانه” بفندق أمون بالمهندسين، بالإعلان عن حفلة للراقصة صافيناز، وعقب تواجد أحمد عبده مأمور الضبط القضائى بالمصنفات وحرر قضية جنحة مباشرة حملت رقم 25080 بجنح العجوزة، بتهمة الرقص بدون ترخيص، فضلا عن ارتدائها بدلة للرقص غير قانونية تقوم بالرقص والإتيان لاثارة رواد “كافية سلطانه”.

وكانت الرقابة على المصنفات حرر الفنية محضرًا ضد الراقصة الاستعراضية صافياز بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وذلك بعد علم جهاز الرقابة بما فعلته صافيناز في الساحل الشمالي.



وحررت الرقابة المحضر ضد صافيناز، بسبب الفيديوهات المتداولة من إحدى حفلاتها في الساحل، حينما طلبت أن تصعد واحدة من الجمهور للرقص معها، فصعدت إحداهن في تحدي منها لصافيناز، وانتشرت الفيديوهات بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.