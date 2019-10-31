تراند اليوم : رامي إمام يداعب أسرة سميرة غانم بصورة جديدة – إتفرج

نشر المخرج رامي إمام عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، صورة لغلاف مجلة “فوج” العربية التي تصدرها الفنان الكبير سمير غانم لأول مرة.

وعلق رامي إمام على الصورة مؤكدا أنه حصل عليها من بروفايل دنيا سمير غانم دون استئذانها قائلا “أنا أخدت الصورة دي من على البروفايل بتاع دنيا سمير غانم، من غير ما استأذنها، وحطيتها على البروفايل بتاعي، برضه من غير ما استأذنها، الصورة دي من على بوستر مجلة “ڤوج أرابيا” اللي اتشرفت بوجود صورة للاستاذ سمير غانم على غلافها”.

وأضاف رامي إمام قائلا “ومن حلاوة الصورة وجمالها قررت أحطها عندي علشان أتشرف بوجود الاستاذ سمير غانم على البروفايل بتاعي، أستاذ سمير أسطورة الضحك، ربنا يحفظك ويديم عليك نعمة حب الناس وتضحكنا كمان وكمان”.

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وردت دينا سمير غانم على المخرج رامي إمام “أنت براحتك يا رامي أعمل اللي أنت عايزه”.