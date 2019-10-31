ابرز النجوم في مظاهرات لبنان

بعد انطلاق المظاهرات في الشوارع اللبنانية نتيجة الضرائب الجديدة التي فرضتها الحكومة على المواطنين ومن بينها ضريبة على استخدام واتساب، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن ودعم من قبل نجوم وإعلاميين وفنانين أعربوا عن تأييدهم لمطالب الشارع اللبناني.

الصور تظهر النجوم في مظاهرات لبنان:

المخرجة اللبنانية نادين لبكي شوهدت وسط المتظاهرين وهي تحاول إقناع رجال الشرطة بعدم فتح الجسر الذي يربط شرق بيروت بغربها على جسر الرينغ.

كما أعربت الفنانة اللبنانية إليسا عن فخرها بشعبها اللبناني، الذي تخطى كل الحدود الطائفية، وتوحد في الاحتجاجات التي خرجت بسبب الجوع الذي سببه السياسيون للناس.

النجمة نادين نسيب نجيم كانت حاضرة أيضا، حيث كانت تحمل العلم اللبناني وهي غاضبة لعدم خروج المواطنين إلى الشوارع، متسائلة فقط يتهمون الفنانين بأنهم يعيشون في أبراج عاجية، وهم لا يرغبون في المشاركة ...الشعب اللبناني أربعة ملايين نسمة ولا يوجد في الشارع سوى مليون واحد.

وكانت نادين نجيم مرفوقة بكارين رزق الله والممثل وسام حنّا الذين تنقلوا إلى ساحة الشهداء.

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كما شارك النجم اللبناني وائل جسار في المظاهرات حيث ظهر في العديد من الصور الى جانب زوجته ميراي.

أما الفنان القدير مارسيل خليفة فظهر على مسارح الثورة وهو يغني أجمل الأغنيات الوطنية برفقة الجمهور اللبناني.

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