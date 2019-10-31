ناصر القصبي يصدم جمهوره ومتابعيه: «خيبت أملنا فيك»!

تعرض الفنان ناصر القصبي لموجة انتقادات عنيفة للغاية بسبب مسرحيته الجديدة «الذيب في القليب»، التي تعرض ضمن فاعليات موسم الرياض الفني، الذي يقام حالياً بالمملكة العربية السعودية.

حيث تفاجأ الكثيرون من محبي ناصر القصبي بأن الشخصيات التي يقدمها ضمن مسرحيته الجديدة؛ تم تقديمها من قبل في العديد من أعماله الفنية التي قدمها طوال مشواره الفني، وأنه لم يبتعد كثيراً عن شخصيات مسلسلاته «واي فاي، طاش ماطاش، وعيال قرية»، وهذا ما أكده الكثيرون من نقاد الفن بالمملكة العربية السعودية أيضاً.

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وأكد الكثيرون من محبي الفنان ناصر القصبي عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أنهم كانوا ينتظرون منه أكثر من ذلك خاصة وأنه عودهم على التميز في أعماله الفنية التي قدمها طوال مشواره الفني، وأن ما يمر به حالياً حالة من الفلس الفني، وأنه يجب عليه أن يبحث عن نص درامي مميز يعود من خلاله لجمهوره مرة أخرى؛ حتى يؤكد على موهبته الفنية الكبيرة التي يعلمها الجميع، وأن يتأنى في اختياراته وألا يشارك في الأعمال الفنية؛ من أجل المشاركة فقط، وأن يجتهد في أعماله المقبلة خاصة وأن الجمهور لا يتمنى له خيبة الأمل، كما أكد البعض وعلق أحدهم: «خيبت أملنا بهذه الأعمال والشخصيات المكررة».

ويعد ناصر القصبي من أهم نجوم الكوميديا في دول الخليجح بشكل عام والمملكة العربية السعودية بشكل خاص، وقدم الكثير والكثير من الأعمال الفنية المميزة التي لاقت نجاحاً كبيراً للغاية، وأشاد بها الكثيرون في الوطن العربي.