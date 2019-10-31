هكذا أعلنت إسراء عبد الفتاح نجمة مسرح مصر عن حملها من أمام الكعبة المشرفة

فاجأت الفنانة الشابة إسراء عبدالفتاح جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، بصورة ظهرت من خلالها أمام الكعبة المشرفة بعد أن أدت مناسك العمرة، خلال تواجدها مع فرقة مسرح مصر للمشاركة في موسم الرياض الفني.

وأعلنت إسراء عبدالفتاح من أمام الكعبة المشرفة عن حملها في طفلها الأول، من زوجها الفنان حمدي الميرغني، وظهرت في أشهر حملها الأخيرة، وعلقت علي صورتها وقالت: «اللهم أعيذ ما في رحمي بكلماتك التامة ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، اللهم حسّن خَلقه وخُلقه، وسهل حمله ومخرجه، واجعله قرة عين لي ولوالده، واجعله من عبادك الصالحين».

اقرئي ايضا : احلام تكشف كم خسرت من وزنها وكيف فعلت ذلك؟

Advertisements



جمهور ومحبو إسراء عبدالفتاح تفاعلوا بشكل كبير مع الصورة، وحرصوا على تهنئتها بقدوم مولودها الجديد، وتمنوا لها الصحة والعافية.

يشار إلى أن إسراء عبدالفتاح قد تزوجت من الفنان حمدي الميرغني منذ عامين، وظلت شائعة الحمل تطاردها لفترة طويلة، إلا أنهما كانا دائماً ما يقومان بنفي هذه الشائعة، ويؤكدان انشغالهما خلال الفترة الحالية بأعمالهما الفنية.

وينشغل حالياً الفنان حمدي الميرغني بتصوير مسلسله الجديد: «اتنين في الصندوق»، الذي يعد أول بطولاته المطلقة مع الفنان محمد أسامة أوس أوس، والذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، وسيعرض خلال العام المقبل.