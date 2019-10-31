صدور حكم المحكمة في قضية ريهام سعيد.. هكذا استقبلت الخبر

أعربت الإعلامية ريهام سعيد عن سعادتها البالغة بعد أن أصدرت المحكمة حكمها القضائي ببراءتها من التهم المنسوبة إليها في القضية الشهيرة المعروفة باسم قضية مرضى السمنة، وشمل حكم محكمة جنح الجيزة بعدم قبول الدعوتين المدنية والجنائية.

ونشرت الإعلامية ريهام سعيد خبر براءتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، وعلقت عليه مكتفية بآية قرآنية وهي «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين»، لتنهال عليها الكثير من التعليقات والتي كان أغلبها من محبيها ومتابعيها الذين حرصوا على تهنئتها ببراءتها.

اقرئي ايضا : احلام تكشف كم خسرت من وزنها وكيف فعلت ذلك؟



يشار إلى أن الإعلامية ريهام سعيد تم إيقافها عن العمل والظهور الإعلامي لمدة عام من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بعد تلقيهم الكثير من الشكاوى التي اتهمت ريهام سعيد بالإساءة لمرضى السمنة المفرطة ووصفها لهم بأنهم موتى وعبء على المجتمع المصري.

Advertisements

وبناء عليه تم إيقاف برنامجها صبايا الخير بعد مطالبة نقابة الإعلاميين بذلك بعد أن وجدوا العديد من التجاوزات المهنية والأخلاقية في برنامجها.

اقرئي ايضا : قبلة محمود العسيلي لخطيبته تشعل السوشال ميديا والجمهور: «أمال لما تتجوزوا هتعملوا إيه؟»

ودخلت الإعلامية ريها سعيد منذ عدة أيام في خلاف مع الإعلامي اللبناني جورج قرداحي بعد أن وجه لها انتقاداً شديداً من خلال أحد البرامج، وأكد أن ريهام سعيد تستحق الضرب بالأحذية بعد هذه التصريحات، وبعدها عاد واعتذر لها عما بدر منه بعد أن خرجت ووجهت له الكثير من العبارات القاسية أيضاً.