قبلة محمود العسيلي لخطيبته تشعل السوشال ميديا والجمهور: "أمال لما تتجوزوا هتعملوا إيه؟"

شارك الفنان محمود العسيلي جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام بصورة ظهر من خلالها بجانب خطيبته أمينة التي تعمل في مجال الموضة والأزياء، وكان يحتفل العسيلي من خلال هذه الصورة بعيد ميلاد خطيبته التي وجهت له قبلة في الصورة التي التقطاها سوياً. والتي أشعلت السوشال ميديا، ونالت العديد من التعليقات منها: «قبلة وانتو مخطوبين؟ أمال لما تتجوزوا هتعملوا ايه؟».

وعلق العسيلي على الصورة ووجه رسالة رومانسية لخطيبته، وقال: «عيد ميلاد سعيد لحياتي المخلصة ورفيقتي الساحرة.. قلبها مليء بالبهجة والأمل والسعادة التي تمدها للآخرين. عيد ميلاد سعيد للمرأة التى أفتخر بها. امرأتي القوية. لقد كانت سنة جميلة بوجودك فيها إلى سنوات عديدة قادمة.. بحبك»، وتفاعل معه الكثيرون من محبيه الذين حرصوا على تهنئة خطيبته بيوم ميلادها.

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جدير بالذكر أن الفنان محمود العسيلي، قد أعلن خطوبته من أمينة خلال الأشهر الماضية، بعد أن ظهرا في الكثير من الصور الفوتوغرافية، وطالبه الكثيرون من متابعيه بأن يوضح حقيقة علاقته بهذه الفتاة، خاصة أن صورهما تدل على أن هناك قصة حب بينهما.

واستطاع الفنان محمود العسيلي تجاوز الأزمة التي تعرض لها مؤخراً بسبب سوء معاملته لأحد الأشخاص الذي توقع الكثيرون أنه من محبيه ومعجبيه في إحدى الحفلات، وتبين بعدها أنه أحد منظمي الحفل، وطالب محمود العسيلي أكثر من مرة خلال تأديته لعدد من الأغاني، بأن يلتقط صورة معه ليقوم بعدها بتوبيخه أمام الجميع، ويسأله إذا كان معه «واسطة» ليلتقط معه صورة تذكارية، لتنهال بعدها الكثير من التعليقات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من نجوم الفن ينتقدون ما قام به محمود العسيلي.