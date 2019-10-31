محمد رمضان يتعرض لانتقادات شديدة بسبب كليبه الجديد

يبدو أن الهجوم على الفنان محمد رمضان بسبب أعماله الفنية الغنائية أو التمثيلية أصبح أمراً عادياً على مواقع التواصل الاجتماعي عقب طرح أي عمل من أعماله، فمنذ سنوات طويلة يتعرض محمد رمضان لانتقادات عديدة بسبب نوعية الأعمال التي يقدمها، والتي وصفها الكثيرون بأنها أعمال البلطجة والمخدرات، وكان آخر هذه الانتقادات التي وجهت لمحمد رمضان بسبب أغنيته الجديدة «السلطان» التي طرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، والتي قام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب بدولة المغرب بأحد القصور القديمة بمنطقة مراكش وظهرت معه بعض الفنانات العراقيات.
وبعد ساعات قليلة من طرح الأغنية بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السخرية من محمد رمضان، وكانت أغلب التعليقات تتجه إلى أن محمد رمضان ليس له أي موهبة وأن الحظ وقف بجانبه بشكل كبير، وأنه أحد أهم أسباب انحدار الذوق العام في مصر، وأنه يواجه خطراً كبيراً يجب أن يدركه وهو إصابته بالغرور لدرجة كبيرة للغاية، خصوصاً مع فكرة الإفيه الذي يظهر فيه هذه المرة في دور ملك يرقص مع الجواري.
والغريب في الأمر أن محمد رمضان لم يضع في اعتباره هذه الانتقادات التي يتلقاها ويؤكد في كل منشوراته أنه لديه شعبية كبيرة وأن منتقديه مجرد عدد قليل.
يشار إلى أن محمد رمضان يستعد للبدء في تحضير مسلسله الجديد البرنس الذي سيخوض به السباق الرمضاني المقبل مع المخرج محمد سامي.
شاهدي الأغنية :
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