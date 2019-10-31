غياب طارق العريان عن إجازة اصالة مع أسرتها يؤكد انفصالهما

لاحظ كثيرون من متابعي النجمة السورية أصالة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، غياب زوجها طارق العريان عن إجازتها التي تقضيها حالياً في دبي مع أسرتها.

ونشرت أصالة صورة لها مع أبنائها وأسرتها، في غياب زوجها طارق العريان، عبر حسابها في إنستجرام، حيث يقضون جميعاً إجازة حالياً.

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حاولت الفنانة السورية أصالة نصري، وضع حد حول شائعات انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان بشتى الطرق، وكان آخرها رسالة وجهتها لجمهورها عبر إنستغرام مؤكدة أن: «كرامته من كرامتي».

ولكن لم يصدق غالبية محبي أصالة ما قالته، مؤكدين أنها تحاول حفظ ماء الوجه، خاصة أنه تسربت أنباء حول زواج طارق العريان من إحدى الفنانات وسفره معها للخارج.