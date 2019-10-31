لاحظ كثيرون من متابعي النجمة السورية أصالة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، غياب زوجها طارق العريان عن إجازتها التي تقضيها حالياً في دبي مع أسرتها.
ونشرت أصالة صورة لها مع أبنائها وأسرتها، في غياب زوجها طارق العريان، عبر حسابها في إنستجرام، حيث يقضون جميعاً إجازة حالياً.
اقرئي ايضا : أين اختفت تيسير فهمي وهل اعتزلت التمثيل؟
حاولت الفنانة السورية أصالة نصري، وضع حد حول شائعات انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان بشتى الطرق، وكان آخرها رسالة وجهتها لجمهورها عبر إنستغرام مؤكدة أن: «كرامته من كرامتي».
ولكن لم يصدق غالبية محبي أصالة ما قالته، مؤكدين أنها تحاول حفظ ماء الوجه، خاصة أنه تسربت أنباء حول زواج طارق العريان من إحدى الفنانات وسفره معها للخارج.
كانت هذه تفاصيل خبر غياب طارق العريان عن إجازة اصالة مع أسرتها يؤكد انفصالهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.