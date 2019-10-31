فيلم الجوكر يحقق رقماً قياسياً في الإيرادات ويقترب من المليار دولار

حقق فيلم جوكر إيرادات وصلت إلى 852 مليون دولار، وذلك منذ عرضه في 4 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

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والفيلم مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر في مدينة جوثام، والذي يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

ويضم الفيلم عدداً هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دي نيرو وزازي بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوي على الكثير من مشاهد العنف.

