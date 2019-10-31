أين اختفت تيسير فهمي وهل اعتزلت التمثيل؟

منذ أكثر من ثماني سنوات، اختفت الفنانة تيسير فهمي عن الأضواء بشكل نهائي، حيث لم تعد تظهر في أي عمل فني أو لقاء تلفزيوني دون إبداء أسباب لذلك.
وتساءل الكثير عن أسباب اختفاء تيسير فهمي واين اختفت كل هذه الفترة التي ابتعدت فيها عن الساحة الفنية، حتى أن السؤال قد تكرر كثيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.
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وأكد مصدر مقرب من تيسير فهمي، أنها سافرت إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث استقرت هناك برفقة زوجها الدكتور «أحمد أبو بكر»، الذي لديه عدة مشاريع استثمارية هناك.
وأضاف المصدر أن تيسير فهمي قد اعتزلت الفن بالفعل، واقتصرت علاقتها بمصر على بعض الزيارات التي تقوم بها كل عام، لمقابلة أصدقائها والمقربين منها.
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