أحلام :خسرت 20 كيلو من وزني وأرغب بخسارة المزيد

نشرت الفنانة أحلام مجموعة صور خلال الفترة الماضية بدت فيها رشيقة وانيقة، وقد اعتمدت أسلوبا بسيطا وعفويا.

وحول رشاقتها، أعلنت احلام في برنامج " ام بي سي تراندينغ" أنها خسرت 20 كيلوغرام وتخطط لخسارة 4 كيلوغرامات إضافية.

وقالت أحلام عن خسارتها وزنها " أذكر أنهم سألوني في إحدى حفلاتي في دبي كم كيلوغرام خسرت، فأجبتهم 14 كيلوغرام، أما اليوم فأنا خسرت 20 كيلوغرام، والمشاكلة أن لا قابلية لي على تناول الطعام حتى الشوكولا لم أعد أرغب بها".

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وتتابع أحلام" يجب ان أحافظ على وزني الحالي وأن أخسر إلى ما خسرته سابقاً 3 أو 4 كيلوغرام، لكي يبدو جسمي جميلا".

كلام أحلام جاء في دردشة معها لمصلحة برنامج "أم بي سي تراندينغ".

من ناحية أخرى، قدمت الفنانة أحلام التهنئة إلى محمد عبده بعد الإعلان عن تكريمه في آخر ديسمبر\كانون الأول المقبل على هامش فعاليات "موسم الرياض" وعلى مسرح محمد عبده في البولفار.