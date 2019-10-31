هيفاء وهبي شقراء في جديدها "اشباح أوروبا"

يتم العمل بشكل سريع على إنجاز فيلم هيفاء وهبي الجديد " أشباح أوروبا" لكي يكون جاهزاً للعرض خلال الفترة القريبة المقبلة من ناحية ومن ناحية أخرى، لكي تتمكن هيفاء من التفرغ لتصوير مسلسلها الرمضاني لموسم 2020 بعدما أعلنت شركة الصباح عن تعاقدها رسمياً معها لبطولة المسلسل المصري "أسود فاتح" الذي يعدّ التعاون الأول بين هيفاء وشركة الصباح

وقد طرح القيمون على فيلم "أشباح أوروبا" والمشاركون فيه، مقطع فيديو للترويج له، كما تم الكشف على اللوك الذي سوف تطل به هيفاء وهبي فيه وهي فاجأت الجميع بتغيير جذري باللوك حيث ظهرت بالشعر الأشقر.

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وكان الفيلم قد شهد عددا من التغييرات على مستوى إسمه وعنوان، حيث تم إستبدا إسمه أكثر من مرة بدء بـ "عقد الخواجة" مروراً بـ"حجر إسكندر"إلى أن رسا على "أشباح أوروبا"، كما حصل إعتذارات للنجوم المشاركين فيه، حيث تم طرح اسم أحمد داوود بداية، قبل أن يعلن إعتذاره ليعود ويعلن معتصم النهار عن مشاركته في البطولة، إلى أن تم الاتفاق مع مصطفى خاطر الذي سوف يتقاسم البطولة الرجالية في العمل أمام هيفاء وهبي مع أحمد الفيشاوي، علماً أن الأخير كان أول فنان يتم إختياره لبطولة الفيلم.

فيلم "أشباح أوروبا" من كتابة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري وإخراج محمد حماقي، وهو من النوع التشويقي وتم تصويره بين أوروبا ومصر.