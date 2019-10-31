بالصور.. تكريم أبطال فيلم الممر وأبطال حرب أكتوبر بالهناجر

كرمت وزارة الثقافة نجوم وصناع فيلم «الممر» خلال حفل «نصر أكتوبر» الذي ينظمه قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، احتفالاً بمرور 46 عاماً على انتصارات أكتوبر، وذلك بمسرح الميدان بساحة الهناجر.

وتضمن الحفل تكريم عدد من الأبطال الحقيقين الذين شاركوا في حرب السادس من أكتوبر التي استعاد فيها جيشنا العظيم أرضه وحقق نصراً عظيماً أشاد به العالم وقتها.

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وكرمت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم وخالد جلال أبطال فيلم الممر منهم الفنان أحمد عز، محمد فراج، أحمد فلوكس، محمود حافظ، محمد جمعة، كما تم تكريم الفنان يوسف شعبان عن مسلسل رأفت الهجان، بالإضافة للجنة التحكيم مدحت صالح، عمرو مصطفى، تامر حسين.

وقدمت العازف جورج قتله فقرات الحفل بالأغاني الوطنية وقدم المطرب شريف عبدالمنعم العديد من الأغاني الوطنية للعندليب عبدالحليم حافظ.

فيلم «الممر» تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش المرحلة الزمنية بدءاً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.