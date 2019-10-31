كرمت وزارة الثقافة نجوم وصناع فيلم «الممر» خلال حفل «نصر أكتوبر» الذي ينظمه قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، احتفالاً بمرور 46 عاماً على انتصارات أكتوبر، وذلك بمسرح الميدان بساحة الهناجر.
وتضمن الحفل تكريم عدد من الأبطال الحقيقين الذين شاركوا في حرب السادس من أكتوبر التي استعاد فيها جيشنا العظيم أرضه وحقق نصراً عظيماً أشاد به العالم وقتها.
اقرئي ايضا : مصادر: زواج رضوى الشربيني سراً من رئيس قناة فضائية شهيرة
وكرمت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم وخالد جلال أبطال فيلم الممر منهم الفنان أحمد عز، محمد فراج، أحمد فلوكس، محمود حافظ، محمد جمعة، كما تم تكريم الفنان يوسف شعبان عن مسلسل رأفت الهجان، بالإضافة للجنة التحكيم مدحت صالح، عمرو مصطفى، تامر حسين.
وقدمت العازف جورج قتله فقرات الحفل بالأغاني الوطنية وقدم المطرب شريف عبدالمنعم العديد من الأغاني الوطنية للعندليب عبدالحليم حافظ.
فيلم «الممر» تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش المرحلة الزمنية بدءاً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. تكريم أبطال فيلم الممر وأبطال حرب أكتوبر بالهناجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.