مروة ناجي ترد الجميل لجمال سلامة بهذه الطريقة

أكدت الفنانة مروة ناجي، أنها سوف تهدي حفلها القادم بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الثامنة والعشرين، والمقرر إقامته يوم العاشر من نوفمبر المقبل بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، للموسيقار الكبير جمال سلامة؛ رداً منها للجميل؛ لما قد فعله معها منذ بداية دخولها لمجال الغناء؛ فلقد أكدت الفنانة مروة ناجي، أنها مدينة للملحن والموسيقار الكبير بما حققته وما سوف تحققه من شهرة؛ لافتةً إلى أنه كان أول الداعمين لها، هو والدكتورة جيهان مرسي، مديرة مهرجان الموسيقى العربية.

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وأضافت ناجي في بيان صحفي، أن الموسيقار جمال سلامة كان صاحب الفضل الأول في دخولها فرقة نجوم الأوبرا في بداية مشوارها الفني، وأنها أحيت الكثير من الحفلات الوطنية برفقته، وغنت بالكثير من ألحانه؛ فقد كان يرشحها دائماً لإحياء الحفلات الوطنية التي يحضرها كبار مسئولي الدولة، وسيادة رئيس الجمهورية.

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وأكدت الفنانة مروة ناجي، أنها تتمنى للموسيقار جمال سلامة تمام الشفاء ودوام الصحة والعافية؛ حتى يعود ليضيء عالم الغناء بألحانه الراقية المتميزة.

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يذكر أن الفنانة مروة ناجي، سوف تحيي الليلة العاشرة من ليالي مهرجان الموسيقى العربية، بمشاركة كل من: الفنان اللبناني وائل جسار، والفنان العراقي همام إبراهيم، وذلك يوم 10 من شهر نوفمبر المقبل؛ حيث يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً.