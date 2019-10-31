شيلاء سبت تبكي على الهواء بسبب أختها .. ما السبب ؟

كتب امير فتحي في الخميس 31 أكتوبر 2019 02:50 مساءً - حلت الفنانة البحرينية ” شيلاء سبت ” وشقيقتها ” أبرار ” ضيفيتين مع الإعلامي السعودي ” مصطفى الآغا ” في إحدى حلقات برنامجه ” صدى الملاعب ” المذاع على قناة ” mbc1 ” .

وتحدثت أبرار عن شقيقتها ” شيلاء سبت ” بإنها هي من تتكفل بمصاريف دراستها الجامعية بشكل كامل .. إلى إنها تكفلت أيضا في وقت سابق بنفقات علاج والديها .

وهو ما دفع شيلاء إلى البكاء متأثرة بكلام أختها ومدحها لها وقالت بإنها لم تعتد على أن يمدحها أحد من قبل .

وأشارت أبرار إلى أن بكاء شقيقتها يرجع إلى تأثرها بالمدح وخاصة بعد ما تعرضت له خلال فترة من الفترات إلى الانتقادات بشكل مستمر .

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وعن السبب من وراء قلة ظهور شيلاء سبت على مواقع التواصل الإجتماعي أرجعت السبب في ذلك إلى عفويتها وطبيتها الزائدة التي سببت لها الكثير من المشاكل حيث يتم فهمها بشكل خاطئ .

وعلى المستوى العاطفي أعلنت أنها غير مرتبطة عاطفيا في الوقت الحالي .. نافية ما أشيع مؤخرا حول وجود علاقة تجمعها والإعلامي صالح الراشد مؤكدة أن ما بينهما مجرد مشاعر أخوية فقط .