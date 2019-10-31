شاهدوا إلهام الفضالة في إطلالة مفعمة بالأنوثة والجمال في معرض للعطور

كتب امير فتحي في الخميس 31 أكتوبر 2019 02:50 مساءً - إلهام الفضالة تتألق بإطلالة جعلتها تبدو أزغر سناً ومفعمة بالحياة في معرض للعطور وقد قامت شيما علي بتصوير الفيديو و تعلق على أناقتها ودلالها ومناداتها بالجدة





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