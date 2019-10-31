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كتب امير فتحي في الخميس 31 أكتوبر 2019 02:50 مساءً - كشفت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية عن اعتقال السلطات الروسية لرجلا لم يتم الكشف عن إسمه وبالغ من العمر 51 عاما متهما بقتل ثلاثة من أصدقائه وهم نائمون والعثور على جثثهم مأكولة جزئيا إلى جانب بقايا حيوانات مثل الكلاب والقطط والحيوانات الصغيرة والطيور .
وكشفت لجنة التحقيق الروسية أن المتهم كان يقوم بإعطاء الخمر إلى أصدقائه حتى يدخلوا في النوم ثم يقوم بطعنهم بسكين حتى الموت في واقعتين منفصلتين .. ومن ثم يبدأ في تقطيع أجسادهم وأكلها قبل التخلص من البقايا بوضعها في أكياس وإلقائها في قناة نهرية وبحيرة في منطقة مدينة ” أرخانجيلسك ” في شمال روسيا .
ولم يكتفِ المتهم بقتل وأكل أصدقائه فقط بل بدأ يقيم في إحدى شقق ضحاياه وكان يخبر والدي القتيل أن إبنهما يعمل في مدينة أخرى .
وعندما بدأت الشرطة في البحث عن ضحية مفقودة قدم لهم نفس التفسير في حين أن الضحيتين الأخريتين لم يتم البحث عنهما .. ولكن كشفت التحقيقات بعد ذلك عن موقع الجثث وأدت لاعتقال الجاني .
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على آكل لحوم البشر .. شاب يأكل أصدقائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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