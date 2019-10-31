كتب امير فتحي في الخميس 31 أكتوبر 2019 02:50 مساءً - ظهرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي في فيديو جديد تطرقت فيه إلى نتائج عملية شفط اللغلوغ التي أجريت لها مؤخراً.
وأشارت إلى أنها ما زالت تعاني من بعض التورم في منطقة العملية مع تجمع القليل من الماء.
ولفتت إلى أنه لا يمكنها حالياً الذهاب إلى دبي لمتابعة حالتها وأنها يمكن أن تفعل هذا في وقت لاحق.
ويشار إلى أن الفنانة أحدثت ضجة كبيرة في وقت سابق بعدما ظهرت في مقطع مصور وهي ترقص بطريقة طريفة جداً.
وتبين أنها تقوم بعمل دعائي لإحدى علامات المطابخ. ويذكر أنها أثارت الجدل في أوساط متابعيها قبل ذلك بسبب ظهورها بشكل جديد بعد خضوعها لعمليات تجميل في وجهها. وأشار بعض هؤلاء إلى أنها قامت بـ”تركيب رأس جديد”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا هيا الشعيبي تكشف حالتها بعد عملية شفط اللغلوغ.. ما قصة الورم والماء؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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