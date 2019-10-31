قطع إصبعه بسبب لدغة أفعى.. والمفاجأة صادمة

كتب امير فتحي في الخميس 31 أكتوبر 2019 02:50 مساءً - ظنّ رجل في الستينيات من عمره كان يعمل في أحد جبال الصين، وتعرض للدغة في أحد أصابع يده، من أفعى، أن لدغة الأفعى شديدة السمية، وقد تؤدي إلى موته فوراً، فسارع إلى قطع إصبعه بسكين كان بحوزته من أجل “إنقاذ حياته”.

لكن الرجل الذي اتخذ القرار المؤلم بقطع إصبعه، لم يكن مضطراً لفعل ذلك؛ لأن سم هذا النوع من الأفاعي ليس قاتلاً على الإطلاق، بل إنه يستخدم في تحضير علاجات للمفاصل والعظام.

وقال الرجل في إفادته للأطباء بحسب “سكاي نيوز عربية”، إنه سمع من أقاربه أن لدغة الأفعى يمكن أن تؤدي إلى وفاة فورية.

ويقول موقع متخصص في الحيوانات: إن النوع الذي لدغ الرجل يعيش في جنوب شرق الصين، وفي أجزاء من فيتنام وتايوان، ويفضل الغابات كمأوى آمن بعيداً عن البشر.

واعتبر رئيس قسم الأمراض الجلدية في مستشفى مدينة هانغتشو جنوب شرقي الصين، يوان تشينغدا، أن تصرف الرجل كان غير ضروري.

ولفت إلى سلوك شائع بين سكان المنطقة إذا أصابتهم لدغات الأفاعي، يتمثل في قطع موضع اللدغة، فيما يعمد آخرون إلى إحراق أطرافهم؛ في محاولة لتفادي ما يعتقدون أنها سموم قاتلة.

وقال الطبيب إنه “بمجرد أن يصل هؤلاء إلى المستشفى حتى تكون جروحهم أو حروقهم قد التهبت بشدة”.

وقال: إن الموت الفوري بعد اللدغة “مجرد انطباع خاطئ لدى الكثيرين”، مؤكداً أنه في معظم الحالات، إذا تلقى المريض علاجاً خلال 6 ساعات من وقت اللدغة، فلن تكون قاتلة”.