شاهد: طالب يغافل معلمه أثناء حصة دراسية ويخرج مسدس ويصوبه نحوه بالأرجنتين

كتب امير فتحي في الخميس 31 أكتوبر 2019 02:50 مساءً - وجه طالب مشاغب سلاحا ناريا صوب رأس معلمه من الخلف، أثناء حصة دراسية في إحدى مدارس الأرجنتين.

وبحسب “ديلي ميل”، فإن الطالب البالغ من العمر 17 عاما استغل انشغال المعلم بالشرح للطلاب ثم أخرج المسدس وصوبه نحوه لكنه لم يطلق عليه النار بل تظاهر بذلك فقط.

وألقي القبض على الطالب، بينما لم تم التحقيق مع عدد من زملائه لمساعدته في ذلك وتم اتخاذ قرار بحظر دخولهم المدرسة إلى العام المقبل.

أما الشريك الأساسي للطالب والذي أحضر له المسدس، فإنه لم يواجه أي تهم أيضا لأنه لم يشارك في الواقعة بشكل مباشر.

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