ريهام عبد الغفور تهاجم متابعة انتقدتها لاستخدامها حديث نبوي : ” ربنا اللي بيحاسب مش حضرتك “

كتب امير فتحي في الخميس 31 أكتوبر 2019 02:50 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” ريهام عبد الغفور ” صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” من حضورها لإحدى المحاضرات عن التمثيل التي شاركت بها مع مجموعة من الشباب في بداية طريقهم الفني .

وكتبت ريهام عبد الغفور في تعليقها على الصورة قائلة : ” إمبارح وأنا بستعد لحوار مع شباب في بداية مشواره الفني ‏وحكيت لهم عن تجربتي الشخصية في مجال التمثيل .. أول مرة أعمل شبه محاضرة عن التمثيل بس كان كلام من ‏القلب مفيهوش أي تنظير .. وأتمنى أكون كنت مفيدة ولو شوية صغيرين .. خير الناس أنفعهم للناس ” .