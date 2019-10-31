كتب امير فتحي في الخميس 31 أكتوبر 2019 02:50 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” ريهام عبد الغفور ” صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” من حضورها لإحدى المحاضرات عن التمثيل التي شاركت بها مع مجموعة من الشباب في بداية طريقهم الفني .
وكتبت ريهام عبد الغفور في تعليقها على الصورة قائلة : ” إمبارح وأنا بستعد لحوار مع شباب في بداية مشواره الفني وحكيت لهم عن تجربتي الشخصية في مجال التمثيل .. أول مرة أعمل شبه محاضرة عن التمثيل بس كان كلام من القلب مفيهوش أي تنظير .. وأتمنى أكون كنت مفيدة ولو شوية صغيرين .. خير الناس أنفعهم للناس ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر ريهام عبد الغفور تهاجم متابعة انتقدتها لاستخدامها حديث نبوي : ” ربنا اللي بيحاسب مش حضرتك “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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