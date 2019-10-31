هل كشفت لجين عمران أول معالم برنامجها الجديد؟

كتب امير فتحي في الخميس 31 أكتوبر 2019 02:50 مساءً - نشرت الإعلامية لجين عمران، عبر حسابها على تطبيق “إنستغرام”، مقطعاً مصوراً أثارت من خلاله التساؤلات في أوساط متابعيها.

وظهرت فيه برفقة فريق التصوير الذي يجري الاستعدادات لظهورها على الشاشة. وبدت وهي تقف أمام الكاميرا وتتكلم إلا أنها أخفت الصوت ولم تكشف ما تقوله.

واكتفت بالتعليق على الفيديو الذي حقق أكثر من 65 ألف مشاهدة: “أكشن من جدة”. وتساءل عدد كبير من المتابعين عن مضمون ما قالته وعما إذا كان هذا يرتبط بالبرنامج الذي ستقدمه.

ويشار إلى أن هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية أعنلت في وقت سابق عودة الإعلامية إلى الظهور على الشاشة من خلال تغريدة نشرتها على حسابها على “تويتر” وجاء فيها: “أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن توقيعها عقداً مع الإعلامية السعودية لجين عمران لتنضم للوجوه الجماهيرية على شاشة قناة SBC، مع انطلاقة الدورة البرامجية الجديدة، الأحد الموافق 13 أكتوبر الجاري”.

وأضافت: “وستقدم لجين عمران على قناة SBC برنامجاً أسبوعياً يعنى بالشأن الأسري بحيث يستمد محتواه من واقع الأسرة السعودية بكافة مكوناتها، مستهدفاً تقديم ساعة تلفزيونية مسائية ثرية بمحتوى يلبي تطلع الشريحة المستهدفة في ذلك”.

وكشف تقرير لصحيفة “عكاظ” أن البرنامج يعنى بالشأن الأسري ويستند في محتواه إلى واقع الأسرة السعودية.