يسرا سعيدة باستقلال أول سيارة كهربائية في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة المصرية يسرا عن سعادتها باستقلال أول سيارة كهربائية في مصر، دشنتها وزارة الإنتاج الحربي المصرية في احتفالية المجمع الصناعي للمركبات الكهربائية، الثلاثاء، بالتعاون مع شركة فوتون الصينية، وشركة imut المصرية.

يسرا استقلت السيارة أثناء احتفالية تدشين السيارة، بمشاركة زملاء آخرين مثل نشوى مصطفى وأحمد فريد والمذيعة سالي عبدالسلام، بحضور وزير الإنتاج الحربي المصري الدكتور محمد سعيد العصار، ووزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، ووزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق، بالإضافة إلى البعثة الصينية.







وقالت يسرا لـ"العين الإخبارية" إن هذه السيارة جيدة وعملية جدًا، وستكون مناسبة للشعب المصري.

وأضافت أن هذا النوع من السيارات صديق للبيئة، معتبرة نفسها من المهتمين بجودة المناخ، بجانب دورها في نشر الوعي البيئي على مستوي العالم العربي.

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يسرا قالت إن المستقبل سيكون للسيارات الكهربائية باعتبارها صديقة للبيئة في ظل وجود اهتمام عالمي بالمناخ والآثار الناجمة عن خطورة تدهوره، لافتة بأن هناك تجارب ناجحة في أوروبا على هذا النوع من السيارات.

السيارة الجديدة تمتاز بالشحن الكهربائي وتسير بسرعة 140 كيلومتراً، وتم تدشينها بعد اتفاق بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "200 الحربي" وشركة "فوتون" الصينية لنقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأوتوبيسات الكهربائية في مصر خلال شهر أبريل الماضي.

وتهدف الاتفاقية إلى تصنيع 2000 أوتوبيس كهربائي بمصنع 200 الحربي على مدار أربع سنوات وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى 45%.

وتواصل يسرا حاليا تصوير مشاهدها الأخيرة في فيلم "صاحب المقام" بمشاركة آسر ياسين وأمينة خليل وبيومي فؤاد، وإخراج ماندو العدل.



