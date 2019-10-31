مفاجأة لجمهور “عروس بيروت”

بدأت قناة الـmbc4، منذ أسابيع قليلة، بعرض مسلسل “عروس بيروت”، والذي لاقى نسبة مشاهدة عالية واستطاع جذب الجمهور العربي بشكل عام من الحلقات الأولى له، لتقوم بعد ذلك شاشة الـLBCI بالمباشرة بعرضه لتستقطب معه نسبة كبيرًا من الجمهور اللبناني الذي بات يتابع الحلقات عن كثب نظرًا لأحداث المسلسل المشوقة وأداء الممثلين القوي والقادر على أن يأسر المشاهد لمدة ساعة من الوقت.

يشارك في بطولة العمل كل من ظافر العابدين، تقلا شمعون، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، ضحى الدبس، جو طراد، فارس ياغي، جاد أبو علي، مرام علي، ماري تيريز معلوف، رانيا سلوان، نور علي، علاء علاء الدين، أيمن عبد السلام، فايق عرقسوسي، لينا حوارنة، مي صايغ، ميا سعيد، ليا مباردي، علاء الزغبي، سامي أبو حمدان، جنيفر عازار، وبمشاركة النجم فادي ابراهيم، بالاضافة الى عدد من اهم نجوم التمثيل، كما حمل تيتر المسلسل توقيع الشاعر المتألق نزار فرنسيس، ليتولى الالحان والتوزيع المبدع ميشال فاضل، حيث قُدّم بصوت النجم الفلسطيني محمد عساف.

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النجاح الكبير الذي يحصده المسلسل، جعل الشركة المنتجة والقيمين عليه للتفكير جديًا بتصوير جزء ثانٍ للمسلسل، وهذا ما كشفت عنه رئيسة المحتوى الدرامي في استيديوهات mbc، صفاء ابو رزق، خلال مقابلة لها ضمن برنامج “Trending”، الذي يُعرض على شاشة mbc4، حيث قالت إن الشركة المنتجة قد بدأت التحضير للجزء الثاني من “عروس بيروت” على أن يتم عرضه بعد شهر رمضان 2020، أي في النصف الثاني من العام القادم.

هذا الخبر المميز انعكس على متابعي المسلسل الذين عبروا عن سعادتهم وشوقهم لبدء عرض الجزء الثاني، متسائلين بالتالي عن القصة التي سيطرحها والاحداث التي سيحملها، وعما اذا كان سيضم وجوهًا جديدة أم أنه سيحافظ على الممثلين الذين قد اطلوا في الجزء الاول.

الجدير بالذكر أن قصة المسلسل مستوحاة عن المسلسل التركي “عروس اسطنبول”، حيث قام بـ”لبننة” النص كل من نادين جابر وبلال شحادات، ليكون الاخراج من توقيع المخرج التركي إيمره كاباكوساك، وإنتاج “O3 Media” التابعة لـ”MBC Studios”.