مهند الحمدي يصدم جمهوره بأحدث صُوره.. هل إطلالته مُضحكةٌ فعلًا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشعل النجم السعودي مهند الحمدي ردود فعل واسعة بدت كأنها أشبه بالصدمة، وذلك بعد أن نشر صورة له في إنستغرام بإطلالة اعتبرها المعلقون غريبة جدًا وغير مألوفة، بينما اعتبرها آخرون مضحكة وأبدوا في الوقت نفسه إعجابهم بجرأته.

أما الإطلالة التي ظهر بها مهند الحمدي فهي عبارة عن جاكيت مزينة بالحقائب الصغيرة بمحيط الصدر، ونسق معها شورتًا قصيرًا من الدنيم وتيشيرتًا باللون الأزرق الداكن مكتوبًا عليه عبارة طويلة باللغة العربية، حيث أرفق الصورة بتعليق ساخر قال فيه: "حبيتو الشنطة الجاكيتية؟" لتنهال بعدها التعليقات عليه.

وحملت إطلالة النجم السعودي توقيع دار Louis Vuitton وتمتاز هذه الإطلالة بوجود حقائب إضافية على الصدر والظهر، والتي يمكن إزالتها؛ لأنها متصلة معًا بحزام، كما يمكن تركها كما هي كنوع من الستايل الغريب اللافت للانتباه، وهي بالتأكيد إطلالة شبابية لا تصلح للسهرات وإنما تناسب خروجات السفاري ورحلات التخييم.

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ويمكن تنسيق الجاكيت مع بنطلون بلون الرمال أو بلون الكاميل مع تيشيرت أبيض، وهي صناعة إيطالية ويمكن ارتداؤها مع الجيوب الإضافية أو إزالتها والاكتفاء بشكلها البسيط بالسّحاب الأمامي فقط.

يشار إلى أن النجم السعودي مهند الحمدي شارك مؤخرًا في مسلسل "جمان" أمام النجمة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور؛ إذ كان يجسد شخصية زوج يعاني من الغيرة المرضية التي أفسدت علاقته بزوجته تمامًا، وتسببت في طلاقهما رغم قصة حبهما المذهلة؛ ما جعل النجم السعودي يبدي تخوفه من كره الجمهور له، إلا أنه تلقى ردود أفعال مذهلة من رواد السوشال ميديا الذين تابعوا المسلسل بحماسة شديدة.

وكان المسلسل تعرض لبعض الانتقادات بعد تطور طبيعة العلاقة بين جمان وهشام (نور ومهند) في المسلسل للأسوأ وقيام هشام بضرب زوجته جمان وإهانتها وطلاقها؛ وهو الأمر الذي زاد من نسبة الحوارات بين متابعي المسلسل وكره بعضهم لشخصية الفنان مهند الحمدي في المسلسل.

بعد ذلك، تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصورًا، كشف فيه الحمدي عن طبيعته الحقيقية في الحب، وأنه كما في المسلسل بالفعل غيور جدًا ويكره أن يجد حبيبته تضحك بصوت مرتفع، أو أن يرسل لها رسالة عبر الواتسآب لتتجاهله ولا ترد؛ ما شكل حديثه مفاجئة كبيرة لمتابعيه وأثار توضيحه لنفسه جدلاً واسعًا.